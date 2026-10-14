Ex Mastrovito: "Salernitana, che rimpianto! E' cambiato tutto in poche ore..." L'ex trequartista svela: "Mi sono trovato davanti ad un bivio. Ora voglio riprendermi tutto"

Un sogno realizzato ma poi subito infranto. Mattia Mastrovito ha solo accarezzato il sogno del professionismo. Ci è andato vicinissimo, con la firma con la Salernitana dopo un lungo inseguimento, con tante squadre interessate al giovane trequartista, rivelazione del Martina Franca in serie D. Il pressing vincente di Daniele Faggiano, le visite mediche e la firma sul triennale prima della partenza per il ritiro. Poi il contropiede, lo scenario del mercato che stravolge la rosa granata. L’addio si concretizza a sorpresa, con la risoluzione del contratto e il ritorno a casa, proprio al Martina Franca che aveva salutato per realizzare il sogno della C.

“Salernitana, che rimpianto”

“E’ stata un’estate difficile, mi sono tolto il peso. Il presidente aveva detto che avrei segnato con l’Ebolitana e così è stato – ha raccontato Mastrovito ai microfoni di Antenna Sud -. Ora sono tornato a casa. Avevo un accordo triennale con la Salernitana da settimane prima delle firme. Poi i tanti esuberi over mi avevano spinto a scivolare fuori dalla lista. Mi sono trovato davanti ad un bivio: o restare ma da fuori lista oppure svincolarmi. Si è subito attivato il mercato ma volevo il Martina. Mi dispiace, ho vent’anni ma ho fame di arrivare tra i professionisti. E ho preferito tornare a casa invece che andare in altre destinazioni magari economicamente vantaggiose”.

Fonte foto: Martina Calcio