Salernitana, un sorriso per Cosmi: Djibril verso il recupero

Allenamento mattutino con una buona notizia per la Salernitana, Al centro sportivo Mary Rosy in vista del match contro la Scafatese, in programma sabato 17 ottobre alle 17:30 allo stadio Arechi, tra i calciatori di nuovo in gruppo anche Djibril. Il centrocampista ex Picerno sta smaltendo i postumi di una dolorosa quanto fastidiosa frattura al gomito rimediata nella settimana pre-derby con la Cavese. Un infortunio che spaventò l'intero organico, come raccontato anche dallo stesso Cosmi. Djibril dovrebbe farcela a rientrare nella lista dei convocati, allargando così le rotazioni ad un centrocampo oramai al completo.
Lavoro differenziato per Jonas Heinz. Palestra e terapie per Ismail Achik. Per tutti e due ancora uno stop e ritorno in campo rinviato alle prossime settimane, La preparazione proseguirà domani alle 10:30, sempre al Mary Rosy, con la penultima seduta pre-derby.