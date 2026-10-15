Salernitana, trasferta libera a Picerno: le indicazioni per i tifosi Ai residenti a Salerno e provincia via libera solo per il settore ospiti

Si ritorna in trasferta. Dopo il divieto con Crotone e Casarano, i tifosi della Salernitana potranno tornare a seguire la Bersagliera senza limitazioni. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive non ha bloccato la trasferta in vista di Picerno-Salernitana, in programma lunedì 26 ottobre alle 20:30.



Diverse però le misure che verranno attuale: i 650 biglietti del settore ospiti saranno destinati solo ed esclusivamente ai residenti nella provincia di Salerno, i quali non potranno acquistare per i settori locali. Non è previsto nessun obbligo di fidelity card. Previsti anche il potenziamento del servizio di stewarding e un rafforzamento delle attività di prefiltraggio e filtraggio all’ingresso dello stadio.