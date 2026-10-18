Incendio in casa a Capaccio Paestum: non ce l'ha fatta il 44enne Troppo gravi le ustioni riportate: è deceduto al Cardarelli

Non ce l'ha fatta il 44enne che sabato pomeriggio a Capaccio Paestum era rimasto gravemente ferito in seguito ad un incendio divampato in un'abitazione di via Chiorbo. L'uomo, residente ad Eboli ma di origini romene, era stato trasferito al “Cardarelli” di Napoli dove il suo cuore ha smesso di battere a causa delle gravi ustioni riportate. Le sue condizioni erano apparse sin da subito molto complicate. Inizialmente era stato preso in carico dai medici del pronto soccorso dell'ospedale di Roccadaspide che, vista la gravità, hanno disposto il trasferimento nella struttura specializzata partenopea.

Nell'incendio è rimasta ferita anche un'altra persona in modo meno grave. Le cause dell'innesco sono ancora in fase di accertamento da parte di vigili del fuoco e carabinieri. Non è chiaro se prima del rogo ci sia stata anche un'esplosione: chi ha allertato i soccorsi, infatti, ha raccontato di aver udito un boato prima delle fiamme.