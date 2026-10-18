Antonio, morto a 15 anni nel Salernitano: un'auto gli ha tagliato la strada Identificata la persona che era alla guida, disposta l'autopsia

Proseguono le indagini a Pontecagnano Faiano, nel Salernitano, per chiarire la dinamica dell'incidente che sabato mattina è costato la vita al 15enne Antonio Milito. Gli agenti della Polizia Municipale, grazie alle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti ad avere un quadro più chiaro del tragico impatto avvenuto in Corso Italia. Un'auto avrebbe tagliato la strada al giovane che, nel tentativo di evitarla con il suo scooter, si è scontrato con un autobus di linea. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al 15enne, morto sul colpo nonostante i soccorsi.

Il conducente della vettura, dopo l'incidente, si è allontanato - non è chiaro se non si sia accorto di quanto accaduto - ma successivamente è stato identificato dalle forze dell'ordine. La sua posizione è ora al vaglio. La Procura di Salerno ha disposto il sequestro della salma per consentire l'autopsia. In segno di lutto l'Amministrazione comunale ha annullato tutti gli eventi in città.