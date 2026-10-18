Cavese-Casarano, le probabili formazioni: Masitto punta su Minaj e Fusco Alle ore 14.30 sfida al Lamberti. Masitto: "Servirà fame e coraggio"

Voglia di continuità. Cavese-Casarano è un test probante per i metelliani (ore 14.30). Dopo il pari con il Barletta, i blufoncè vogliono sfruttare il momento non positivo dei pugliesi e volare ancora più in alto. Masitto si affida al 3-5-2 e alla coppia gol Minaj-Fusco. L’allenatore è costretto ancora a fare la conta degli assenti, visti i forfait di Fiordaliso e Cionek, oltre a quello di Diarrassouba. Su quest’ultimo il tecnico rassicura, convinto di poterlo avere a disposizione già dalla prossima settimana.

Il prepartita

Le parole di Masitto in sede di presentazione: “Arriva una squadra con individualità importanti ma con un percorso diverso, dobbiamo essere molto preparati e avere grande cattiveria in mezzo al campo. La Cavese deve continuare a lavorare bene e lo stesso facendo tutti bene, anzi devo ringraziarli perché stiamo avendo problemi di infortuni e alcuni stanno lavorando fuori ruolo durante la partita. Qual è la ricetta per continuare la striscia di risultati? Ci vuole fame, coraggio e lavoro. Questa è una squadra di giovani bravi, a 20 anni si gioca già in Serie A, qui ci sono dei ragazzi interessanti e che devono mettersi in mostra, poi c'è un grande entusiasmo qui, poi però dobbiamo scendere in campo sereni e senza grandi pressioni”.

Cavese-Casarano, le probabili formazioni:

Cavese (3-5-2): Boffelli; Mannucci, Peretti, Nunziata; Macchi, Orlando, Awua, Esposito, Sava; Minaj, Fusco. Allenatore: Masitto.

Casarano (4-3-3): Farroni; Ciotti, Obleac, Matino, Mercadante; Zanellato, Maiello, Logoluso; Chiricò, Grandolfo, Cuzzarella. Allenatore: Di Bari.