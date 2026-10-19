Due chili di hashish, coltelli, tirapugni e machete in casa: arrestato L'indagato è un giovane di 24 anni

Il 17 ottobre, a Nocera Inferiore, i Carabinieri della Sezione Operativa del locale Reparto Territoriale hanno arrestato un 24enne del luogo. L'accusa è di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi bianche.

LA PERQUISIZIONE: 2 CHILI DI HASHISH E ARMI BIANCHE

Nel corso della perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di circa 2 chili di hashish, suddivisi in 41 panetti, e di materiale per il confezionamento. I militari hanno sequestrato anche due coltelli, un tirapugni e un machete.