Salernitana, sfida fra deluse: anche a Picerno panchina a rischio Il posticipo di lunedì potrebbe avere volti nuovi sulle due panchine

Un ko amaro e le valutazioni in corso che aprono il fronte ad un possibile cambio di rotta. La Salernitana ragiona sul futuro tecnico ma anche i prossimi avversari dei granata non vivono un momento felice. In giornata anche il Picerno, in campo lunedì contro la Bersagliera, potrebbe decidere di cambiare allenatore.

Il direttore generale del Picerno Vincenzo Greco valuta l’esonero dell’allenatore Claudio De Luca dopo la sconfitta per 1-0 sul campo del Barletta, partita che ha fatto scattare l’allarme in società. Questa sconfitta è la terza consecutiva e la squadra ha collezionato sei sconfitte nelle ultime sette partite di campionato. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sul destino del tecnico né su possibili passi immediati da parte della dirigenza. La società sta considerando l’ipotesi dell’esonero come reazione alla serie negativa.