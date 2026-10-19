Cavese, Masitto guarda in alto: "Dimostrato di avere qualcosa in più" Il tecnico dopo il pokerissimo sul Casarano: "Stiamo facendo un percorso importante"

Un successo pesantissimo. Il 5-2 sul Casarano lancia in orbita la Cavese. Cristiano Masitto si gode una vittoria larghissima guardando il punteggio ma fondamentale per la classifica e l’autostima degli aquilotti. L’allenatore metelliano non ci gira intorno: “Questa squadra ha fatto vedere il suo potenziale in maniera positiva e anche quello che può diventare in maniera negativa. Se giochiamo con il braccino corto, senza personalità, possiamo diventare una squadra normale. Secondo me, invece, abbiamo qualcosa in più. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché stanno facendo un percorso importante. Noi alleniamo un gruppo e, durante la settimana, dobbiamo trovare soluzioni anche quando arrivano delle difficoltà”.

“Riconoscere le difficoltà”

Eppure, come nota negativa di giornata, per Masitto c’è la gestione del doppio vantaggio nel primo tempo, con la rimonta del Casarano poi cancellata dal secondo tempo da urlo degli aquilotti: “Sono contento anche di aver vissuto quei dieci minuti difficili, perché è venuto fuori un po’ di braccino corto. Se vogliamo cambiare pelle, dobbiamo riconoscere anche questi momenti. Per fortuna abbiamo avuto la possibilità di analizzarli e di dare subito una grande risposta nel secondo tempo”.