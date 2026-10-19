Salernitana al bivio Cosmi: la situazione Il club deve sciogliere le riserve. In caso di addio, c'è un profilo in pole position

Domenica di ulteriori riflessioni. La Salernitana ha mosso passi per uscire dalla propria crisi tecnica ma senza affondare. Contatti esplorativi. Nella mente di Danilo Iervolino ci sono tutte le parole (e le diversità di opninioni) piovute nel ventre dell'Arechi dopo il pari beffa dei granata con la Scafatese. Serse Cosmi attende così come l'ambiente granata. Dopo altre 24 ore di ripensamenti, oggi è attesa la decisione: conferma e fiducia in Cosmi oppure dare il via all'ennesima rivoluzione tecnica?

Le soluzioni

Il pensiero non unanime non aiuta. Anzi, la Salernitana è combattuta sia sull'evenutale esonero del tecnico che sulla scelta dell'eventuale successore. Insomma, uno stallo che non aiuta seppur la lunga attesa per il posticipo di lunedì a Picerno permetta di poter ragionare con estrema tranquillità. In caso di addio di Cosmi, il direttore sportivo Daniele Faggiano sarebbe pronto a stringere con Fabio Prosperi. L’ex Cavese sarebbe pronto ad accettare i granata ma deve prima liberarsi del contratto che lo lega ai blufoncè. Ieri contatti tra il tecnico e il Casarano ma non c'è l'accordo. Sondati anche Domenico Toscano, Vincenzo Vivarini, Pasquale Marino e Salvatore Bocchetti. Resta viva anche l’ipotesi promozione di Giuseppe Scurto, attualmente vice di Cosmi.