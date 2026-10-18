Caso Cosmi-Scapaticci, Ussi e Ordine dei Giornalisti: "Vicenda deplorevole" Note di solidarietà nei confronti del giornalista

In attesa di capire quale sarà il futuro di Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana, continua a far discutere il concitato post-gara che ha visto il tecnico protagonista di un battibecco con il giornalista Enrico Scapaticci. Sia l'Ussi campana che l'Ordine dei Giornalisti hanno espresso solidarietà, auspicando un intervento da parte della società.

Di seguito i due comunicati stampa integrali:

Il Gruppo campano Ussi ‘Felice Scandone’ ha diffuso una nota nella quale stigmatizza il deplorevole comportamento tenuto dall’allenatore della Salernitana, Serse Cosmi, al termine della partita Salernitana-Scafatese, nei confronti del giornalista Enrico Scapaticci, fiduciario Ussi a Salerno.

Il tecnico in sala stampa si è lasciato andare nei confronti del cronista a espressioni ben più gravi di quanto dovrebbe essere consentito al rappresentante di una società sportiva. E’ auspicabile che i comportamenti dei tesserati siano sempre improntati al rispetto dei giornalisti il cui lavoro – va ricordato - costituisce il tramite fra la società e i tifosi.

Rivolgersi a un giornalista con l’espressione minacciosa “lo trito” non fa onore a Cosmi, un allenatore che avendo frequentato nella sua carriera altri teatri calcistici prestigiosi come quello di Salerno, dovrebbe avere una notevole esperienza per sapere quanto sia opportuno astenersi da inutili polemiche e per considerare un bene prezioso tenere rapporti cordiali e collaborativi con una categoria, quella della stampa, che fa della deontologia professionale e del rispetto reciproco principi inderogabili.

Ha sbagliato i propri calcoli - prosegue la nota dell'Ussi – chi dovesse pensare con simili atteggiamenti di limitare il diritto di cronaca o di critica o, peggio, di intimorire i giornalisti sportivi, i quali continueranno svolgere il loro lavoro senza farsi condizionare in alcun modo.

L’Ussi Campania – conclude la nota – invita l’Unione Sportiva Salernitana 1919 a intervenire nei confronti dell’allenatore per farlo riflettere sulla gravità del suo comportamento e per convincerlo ad avere in futuro nei confronti della stampa atteggiamenti più consoni al proprio ruolo.



L'Ordine dei Giornalisti della Campania: "Comportamento deplorevole"

L’Ordine dei Giornalisti della Campania - in una nota a firma del presidente regionale Ottavio Lucarelli - denuncia l’incivile atteggiamento tenuto da Serse Cosmi, allenatore della Salernitana, al termine della conferenza stampa allo stadio Arechi, dopo il derby con la Scafatese, contro il giornalista Enrico Scapaticci, fiduciario per la provincia di Salerno dell'Unione Stampa Sportiva Italiana.

Cosmi ha insultato e minacciato il giornalista proseguendo in questo comportamento deplorevole anche all'esterno della sala stampa.

Ci auguriamo che gli organi competenti prendano presto provvedimenti. Al collega, stimato professionista, la nostra totale solidarietà.

