Cavese-Casarano 5-2, che cinquina: metelliani da playoff Metelliani da urlo

Una prova di forza importante. La Cavese stende 5-2 il Casarano sale a quota 16 punti e vola al sesto posto in classifica certificando la zona playoff. Una sfida che i metelliani stravincono con una partenza super: Fella, lanciato titolare, si sblocca (18'). Immediato il raddoppio di Macchi (23'). Nel finale di tempo il sussulto d'orgoglio dei pugliesi: Logoluso firma il 2-1 (38'), poi arriva il pari di Chiricó su rigore (51').

Pronti via e la Cavese ritorna in vantaggio: Minaj riporta i metelliani (49'). Zanellato e Grandolfo vanno vicino al colpo del 3-3 ma la Cavese accelera e chiude i conti: Nunziata firma il poker (67'), poi su calcio di rigore arriva il pokerissimo firmato Orlando su rigore (80') che chiude i conti.