Salernitana-Cosmi, Iervolino prende tempo: resta irrisolto il rebus allenatore Prosperi e Toscano restano i nomi principali, ma occhio alle possibili soluzioni a sorpresa

Il futuro di Serse Cosmi è nelle mani di Danilo Iervolino. A 24 ore di distanza dal pari (2-2) maturato allo stadio Arechi contro la Scafatese, il patron della Salernitana non ha ancora sciolto le riserve. Dopo aver convocato una riunione d'urgenza nel ventre dello stadio per analizzare il deludente avvio di stagione del cavalluccio marino e valutare l'operato del tecnico umbro, il numero uno del club sta esaminando con attenzione ogni scenario.

Nel corso del summit è emersa in maniera chiara la possibilità di esonerare Cosmi che pagherebbe sia per la gestione tecnica della squadra che per il nervosismo mostrato durante la partita ed in sala stampa. Esaminando la prova contro la Scafatese, ad esempio, non è piaciuto l'atteggiamento rinunciatario e passivo avuto nei primi 45 minuti, un fattore che si era verificato anche in altre partite e che sarebbe stato poi sconfessato dalla prova offerta nel secondo tempo.

Le soluzioni in caso di esonero

Iervolino ha ascoltato tutte le componenti ma si è preso qualche ora prima di sciogliere le riserve. Il patron avrebbe chiesto anche al direttore sportivo Daniele Faggiano le eventuali soluzioni disponibili in caso di ribaltone. Sul tavolo sono stati portati due nomi su tutti: Fabio Prosperi, che dopo la rottura con la Cavese, ha seguito spesso da vicino la Salernitana; Mimmo Toscano, allenatore specialista in promozioni e che ha già lavorato due anni fa a Catania con Faggiano. In realtà il ds aveva pensato anche ad altre due soluzioni di esperienza come quelle di Vincenzo Vivarini e Fabrizio Castori ma entrambe le ipotesi sarebbero tramontate sul nascere.

Iervolino ha ascoltato con attenzione ma ha preso tempo, probabilmente anche per capire se ci siano altre possibili soluzioni. Soltanto nel momento in cui avrà un quadro definitivo, il patron deciderà se esonerare Cosmi e quale strada intraprendere.

Intanto la ripresa degli allenamenti è stata fissata a martedì, in modo da avere 24 ore di tempo in più per sciogliere il rebus allenatore.