Schiacciato da un muletto, tragedia nella cava: muore operaio di 57 anni Inutili i soccorsi: l'incidente è avvenuta alla Cernicchiara. Sull'episodio indaga la Polizia

Aveva 57 anni F.G., era residente nel quartiere di Giovi a Salerno. Ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nella cava del Cernicchiara, a poca distanza dalle Gallerie di Porta Ovest: stando ad una prima ricostruzione, sarebbe stato schiacciato dal muletto che si è ribaltato.

Per l’operaio non c’è stato nulla da fare: a far scattare l’allarme sono stati i colleghi.

Sul posto, per le indagini coordinate dalla Procura di Salerno, gli agenti della Questura.

La città piange l’ennesima vittima sul lavoro, una strage che sembra non avere fine.