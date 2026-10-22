Salernitana Academy, nasce il progetto per i giovani granata Diverse le società del territorio impegnate: martedì l'evento di presentazione

Una rete di collaborazione stabile e strutturata con le società del territorio. Nasce Salernitana Academy, progetto promosso dal settore giovanile dell’U.S. Salernitana 1919. L’evento di presentazione è in programma martedì 27 ottobre 2026 alle 18:00 presso il centro commerciale Maximall di via Pacinotti a Pontecagnano Faiano.

L’iniziativa punta a promuovere la crescita tecnica e umana dei giovani calciatori, la formazione degli staff tecnici e dirigenziali, l’uniformità metodologica e la valorizzazione dei talenti locali, rafforzando al tempo stesso il senso di appartenenza alla casacca granata. Al progetto hanno già aderito Scuola Calcio Giffoni Salvatore Anselmo, A.S.D. Cilento Academy, A.S.D. Bruscolotti, Real Filetta Pezzano, A.S.D. Sapri Soccer School Cilento, A.C. Pro Salerno, L.IN.G. Mondo Nazione e A.S.D. Sanseverinese.

Salernitana Academy prevede un programma di attività dedicato alle società affiliate che include visite tecniche programmate da parte di tecnici qualificati dell’U.S. Salernitana 1919, raduni tecnici e la consegna del manuale tecnico “Salernitana Academy”, che raccoglierà linee guida, metodologia, principi di allenamento e modello organizzativo. Il percorso comprenderà anche iniziative sociali, formative e di valorizzazione territoriale.