Salernitana, che batosta: infortunio anche per Varela Djamanca, salta Picerno Nuovo stop muscolare: l'ex Arezzo rischia oltre un mese di stop

Continua la preparazione della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy in vista della sfida contro l’AZ Picerno, in programma lunedì 26 ottobre alle 20:30 allo stadio Donato Curcio. Per i granata però le notizie non sono positive. Serse Cosmi perde anche Muhamed Varela Djamanca. Il calciatore si è sottoposto ad indagini diagnostiche che hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado del soleo sinistro. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo. Un mese di stop per l'esterno che rischia di saltare il big-match con il Catania. Proverà a recuperare per la sfida con gli etnei o per il derby con la Casertana. E ora per Cosmi si riducono le soluzioni offensive a disposizione, con la possibilità di ritornare al 3-4-1-2 con Vitale alle spalle di D'Ursi e Lescano.

L'ennesima tegola per il club granata, costretto a fare i conti con una lista di indisponibili sempre più importante. Differenziato per Ismail Achik, Jonas Heinz e Antonino La Gumina. Palestra e terapie per Emmanuel Gyabuaa. Gli allenamenti proseguiranno domani alle 10:30, sempre al Mary Rosy.