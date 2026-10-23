Tragico incidente a Siano: perde la vita un 48enne di Roccapiemonte E' deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina in via Europa a Siano. A perdere la vita è stato un 48enne di Roccapiemonte. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno. L'uomo era in sella ad uno scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro un furgone. Dai primi elementi raccolti dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino pare che il centauro, nel tentativo di superare alcune auto incolonnate, avrebbe impattato contro il mezzo che era impegnato in delle consegne.

Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Fucito" di Mercato San Severino dove il suo cuore ha smesso di battere a causa delle gravi ferite riportate nell'impatto. La salma, dopo gli accertamenti di rito effettuati, è stata liberata e restituita ai familiari per consentire lo svolgimento dei funerali.