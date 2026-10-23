Salernitana, occhi su Pugliese: l'irpino che sa far male ai granata Il calciatore è alle prese con un rinnovo complicato: Faggiano ne studia la situazione

“Fare due gol alla Salernitana, uno all’andata e uno al ritorno, è una cosa fuori dal normale. Per me valgono ancor di più perché sono avellinese”. Samuel Pugliese ritrova la Salernitana e sogna ancora di far male alla Bersagliera. Nella scorsa stagione, il centrocampista ventiduenne del Picerno fece male ai granata sia all’andata che al ritorno. Nel match del dicembre 2025 ci pensò Longobardi allo scadere a far esplodere la torcida granata. All’Arechi invece furono determinanti Lescano e Achik per cancellare il gol del centrocampista irpino.

Una situazione contrattuale complicata

La partenza in questa nuova stagione di Pugliese è stata da applausi: cinque gol nelle prime otto presenze. Poi qualcosa s’inceppa. Con il Cosenza, in uno scontro diretto salvezza, fa rumore la sua esclusione che si ripeterà anche a Barletta, trasferta però nella quale subentra. Il club cancella l’ipotesi di un provvedimento punitivo ma, proprio nei giorni di una proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 rispedita al mittente dall’entourage del calciatore, lasciano un punto interrogativo sul futuro del calciatore. Da capire se Di Deo lo lancerà sin da subito nell'undici iniziale.

L’interessamento

Ora arriva la Salernitana, vittima preferita ed avversario speciale per Pugliese. Il club granata lo segue, ingolosita dalla possibilità di poter mettere le mani su un calciatore classe 2004 e con il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Un profilo nel radar del ds Faggiano, con qualità da mezzala ma jolly per il reparto offensivo che in questo momento mancano. Non sarebbe il primo trasferimento dal Picerno alla Salernitana dopo Djibril e Cardoni. Intanto saranno avversari lunedì: Pugliese vuole far male ancora alla Salernitana.