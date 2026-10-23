Salerno, contrasto allo spaccio di droga: due arresti della Polizia Sono stati beccati in flagranza nel corso di due distinte operazioni

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, con personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha proceduto, in distinte operazioni, all'arresto in flagranza di due persone, entrambe gravate da precedenti specifici.

lI primo arresto è stato eseguito nella serata del 22 ottobre, dove un uomo, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a seguito di un precedente arresto per analogo reato, è stato trovato in possesso di 30 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 8,8 grammi, e 14 involucri di eroina, per complessivi 3,5 grammi. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l'uomo è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, in attesa dell'udienza di convalida.

lI secondo intervento è avvenuto la sera del 21 ottobre, quando gli agenti hanno individuato un giovane, già gravato da precedenti specifici e sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, risultato responsabile del reato di evasione. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare 25 dosi di cocaina, per un peso complessivo lordo di 6,5 grammi. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, li giovane è stato ricondotto presso la propria abitazione, ni regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.