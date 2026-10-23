Salerno, contrasto allo spaccio di droga: due arresti della Polizia

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, con personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, ha proceduto, in distinte operazioni, all'arresto in flagranza di due persone, entrambe gravate da precedenti specifici.
lI primo arresto è stato eseguito nella serata del 22 ottobre, dove un uomo, già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a seguito di un precedente arresto per analogo reato, è stato trovato in possesso di 30 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 8,8 grammi, e 14 involucri di eroina, per complessivi 3,5 grammi. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, l'uomo è stato condotto presso la locale Casa Circondariale, in attesa dell'udienza di convalida.
lI secondo intervento è avvenuto la sera del 21 ottobre, quando gli agenti hanno individuato un giovane, già gravato da precedenti specifici e sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa, risultato responsabile del reato di evasione. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare 25 dosi di cocaina, per un peso complessivo lordo di 6,5 grammi. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, li giovane è stato ricondotto presso la propria abitazione, ni regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.