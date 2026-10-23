Salerno, incidente sul lavoro: operaio travolto da un'auto E' stato trasportato d'urgenza in ospedale

A poche ore di distanza dalla tragedia avvenuta nella cava del Cernicchiara, in mattinata a Salerno si è verificato un altro grave incidente sul lavoro. Un operaio, mentre era impegnato nella posa di una tubazione, è stato investito da un'auto in transito. Il fatto è accaduto in via Brun, nella zona industriale di Salerno. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale di Salerno per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto: l'automobilista avrebbe riferito di non essersi accorto della presenza del cantiere, in quanto non segnalato in maniera idonea. Una ricostruzione che è ora al vaglio dei caschi bianchi. Intanto l'incidente ha fatto risuonare il campanello d'allarme legato alla problematica della sicurezza sui luoghi di lavoro.