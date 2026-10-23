Salernitana, Cosmi lavora sulla tattica e pensa a novità verso il Picerno

Seduta mattutina per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Si avvicina la trasferta contro il Picerno, in programma il prossimo lunedì allo stadio Donato Curcio (calcio d’inizio alle 20:30). Gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro esclusivamente tattico. Segnale di quanto la defezione di Varela Djamanca, dopo quella di Achik, obblighi a riflessioni. Il tecnico può puntare sul 3-4-1-2, con l'inserimento di Vitale oppure non è da escludere però che Cosmi possa passare al 4-4-2. Aspettano segnali anche Cardoni e Djibril, ex attesi al Curcio.
Infermiera piena
Non arrivano segnali positivi dall'infermeria. Differenziato per Ismail Achik, Jonas Heinz e Antonino La Gumina. Il numero sette mette nel mirino la convocazione col Savoia, la punta invece potrebbe farcela con l'Inter Under 23. Palestra e terapie per Muhamed Varela Djamanca ed Emmanuel Gyabuaa. Gli allenamenti proseguiranno domani alle 10:30, sempre al Mary Rosy.