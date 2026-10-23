Avversari Salerntana, Greco (dg Picerno): "Granata big della C ma in affanno" Il dirigente spiega i motivi della rivoluzione tecnica e prova a sfruttare le difficoltà dei campani

La rivoluzione in panchina e la voglia di rivalsa. Il Picerno attende la Salernitana e sogna uno sgambetto. Per i rossoblu c'è voglia di riscatto dopo l'addio a De Luca e l'arrivo in panchina di Di Deo. Il dg Greco tracci la strada: "“Più che alle tre sconfitte consecutive, guarderei ai risultati delle ultime sette gare - le parole a 'tuttomercatoweb -. Si tratta di un dato molto negativo, sia per le prestazioni sia per i risultati ottenuti. A questo dobbiamo aggiungere il numero elevato di gol subiti: al momento siamo una delle difese più battute del campionato di Serie C. Da qui la scelta di esonerare il mister De Luca. Affronteremo la partita con la Salernitana con Guido Di Deo in panchina e poi, nei prossimi giorni, valuteremo con calma e lucidità l’eventuale nuovo tecnico.".

Salernitana è una big

Affrontare la Salernitana è sempre complicato. Parliamo di una grande squadra, di una società con un passato glorioso, che ha disputato anche importanti campionati di Serie A, e di una tifoseria caldissima, tra le più passionali d’Italia. La rosa è stata costruita per vincere il campionato. È vero che anche loro stanno attraversando alcune difficoltà, tra contestazioni, malumori e tensioni legate al gioco espresso e ai risultati ottenuti. Questa è una partita che si prepara da sola. Affrontiamo una big del campionato ma per noi sarà come un test”.