Finto carabiniere truffa un'anziana e porta via gioielli Nel Salernitano finisce nei guai un 21enne

I carabinieri della Stazione di Montesano sulla Marcellana hanno denunciato in stato di libertà un 21enne, indagato per rapnia impropria e sostituzione di persona" nei confronti di un'anziana residente nel Cilento. In particolare, la vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da un soggetto che, qualificandosi falsamente come maresciallo dei carabinieri, l'avrebbe informata di una rapina nel corso della quale sarebbe stata verosimilmente utilizzata un'autovettura a lei intestata.

Per non incorrere in problemi, un "carabiniere" l'avrebbe raggiunta per effettuare una verifica degli oggetti in oro presenti in casa, al fine di appurare l'insussistenza di collegamenti tra tali beni e la rapina perpetrata. Successivamente, l'indagato, dopo essere entrato nell'abitazione della vittima e essersi presentato come maresciallo dei carabinieri, sarebbe stato invitato ad allontanarsi dalla figlia dell'anziana madre, presente al momento dei fatti, in quanto insospettita dalla situazione e in quel frangente, con un'azione fulminea, l'indagato si sarebbe impossessato dei monili in oro, precedentemente preparati per il presunto controllo, spingendola a terra nel tentativo di fermarlo, per poi darsi ala fuga.

Le successive attività d'indagine, condotte dai Carabinieri, attraverso gil accertamenti del caso e l'analisi degli elementi raccolti, hanno consentito di risalire all'identità del presunto responsabile denunciandolo all'autorità giudiziaria competente.