Una nota stringata, piena di amarezza. "Dopo un’attenta valutazione ed un incontro tra le parti, l’U.S. Salernitana 1919 comunica l’interruzione del percorso professionale con Serse Cosmi. Il club ringrazia il mister per la passione e l’attaccamento alla causa dimostrati in questi mesi. A lui vanno i migliori auguri per il futuro", questa la nota del club con il quale si ufficializza l'addio con Cosmi.
UFFICIALE - Salernitana, arriva l'esonero per Cosmi
L'annuncio delll'addio dal tecnico
Salerno.