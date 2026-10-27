Crisi Salernitana, squadra di nuovo in campo: Faggiano al Mary Rosy Sotto la lente d'ingrandimento la posizione di Scurto. Prosperi spera nella chiamata

Le doppie sedute ordinate da Daniele Faggiano sono diventate subìto realtà. Ripresa con il piede sull'acceleratore per la Salernitana dopo la brutta figura di Picerno, con tanto di strascico amaro fino alle dimissioni di Serse Cosmi. La squadra è in campo anche questo pomeriggio dopo la seduta iniziale di questa mattina agli ordini del vice Giuseppe Scurto. Al momento, è lui il tecnico ad interim. Daniele Faggiano ne studia il profilo e lascia spazio nelle sue valutazioni anche all'ipotesi interna.

Il toto nomi per non si ferma. Fabio Prosperi resta in pole position, si dice pronto a poter scendere in campo e aiutare una Salernitana in difficoltà, vista con i suoi occhi a Picerno. Mimmo Toscano è invece profilo ambizioso, legato però ad uno staff importante e ad un progetto con lunga gittata. La Salernitana ha contatti anche con l'entourage di Emanuele Troise. Sullo sfondo l'ipotesi Pasquale Marino.