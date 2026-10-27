Chiude Capodichino per lavori, attivati collegamenti bus con Salerno La novità è stata resa nota da Gesac

In occasione della chiusura dell’Aeroporto di Napoli, prevista dal 1° al 30 novembre 2026 per i lavori di riqualificazione profonda della pista di volo, in collaborazione con Busitalia Campania, GESAC ha attivato un servizio straordinario di collegamento tra Napoli Piazza Garibaldi e l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento con l’obiettivo di facilitare, durante il mese di novembre, l’utilizzo dell’aeroporto alternativo.

Il servizio prevede 8 corse giornaliere per ciascuna direzione, con orari programmati per agevolare gli spostamenti dei passeggeri in coincidenza con le partenze e gli arrivi dei voli. Il costo del biglietto è di 12 euro a passeggero per tratta, con acquisto direttamente a bordo tramite pagamento elettronico.

Per migliorare ulteriormente l’accessibilità all’Aeroporto di Salerno, sono state inoltre incrementate le corse giornaliere tra l’Aeroporto di Salerno e la stazione ferroviaria di Salerno e restano confermati i collegamenti con Potenza, Eboli, Battipaglia e la Costiera Amalfitana.

Il potenziamento dei collegamenti rientra nelle misure predisposte da GESAC per accompagnare il trasferimento temporaneo di parte dell’operatività da Napoli a Salerno, assicurando ai passeggeri maggiori opportunità di accesso allo scalo durante il mese di novembre.