Sversamenti illeciti nel Sarno: sequestrato uno stabilimento conserviero Le indagini coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore

Nell'ambito delle attività di monitoraggio del bacino del fiume Sarno, i militari del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Napoli e Salerno e personale dell'ARPAC di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, hanno accertato presunte violazioni della normativa ambientale in materia di scarico non autorizzato di acque reflue industriali, contestate ai legali rappresentanti della società interessata.

Gli accertamenti, eseguiti il 13 ottobre 2026, hanno portato al sequestro preventivo emesso d'urgenza dal Pubblico Ministero di un grande stabilimento conserviero, fatta eccezione per i locali amministrativi e i prodotti già lavorati, accertando anche lo sversamento di reflui nel torrente Solofrana e il superamento dei limiti previsti per scarichi ed emissioni sonore.

Il provvedimento cautelare dovrà essere convalidato nonché suscettibile di impugnazione e le accuse - così come formulate - non implicano alcun giudizio definitivo di responsabilità e saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle successive fasi del procedimento.

I controlli rientrano nel programma di vigilanza ambientale coordinato dalla Procura della Repubblica presso li Tribunale di Nocera Inferiore e proseguiranno con ulteriori verifiche sul territorio.