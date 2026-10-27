Crisi Salernitana, summit al Mary Rosy: arriva anche Cosmi Il tecnico ai saluti, Faggiano e Alfano studiano il futuro. Testa a testa Prosperi-Toscano

La parentesi si chiude. Serse Cosmi vive le sue ultime ore da allenatore della Salernitana. Il tecnico ha incassato stamattina l'esonero, comunicato dalla società telefonicamente. L'allenatore paga una partenza difficile e il bruttissimo ko di Picerno dopo una settimana complicata. Cosmi ha fatto capolino al Centro Sportivo Mary Rosy per raccogliere tutte le sue cose e salutare il gruppo che attende di scendere in campo agli ordini di Giuseppe Scurto. Il vice, in attesa di indicazioni societarie, resterà alla guida del gruppo.

Il summit

Qualche minuto dopo Cosmi, nel quartier generale granata sono giunti anche il direttore sportivo Daniele Faggiano e il direttore operativo Gennaro Alfano. L'ultimo saluto con Cosmi e poi le riflessioni sul futuro. Quale strada percorrere? Il nome di Prosperi è quello in pole position, per conoscenza della squadra e per ingaggio. Il tecnico dovrebbe liberarsi dalla Cavese, legato da un altro anno di contratto. Toscano è un'idea ambiziosa di Faggiano, ambiziosa per costi e progetti. Serve però trovare la quadra. L'ambiente sussurra il nome di Capuano per invertire la rotta. Sullo sfondo anche le ipotesi Troise e Marino.