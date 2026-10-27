Inter Under 23-Scafatese, le probabili formazioni: Facciolo perde Toscano Recupero per i canarini che possono volare in classifica. Esposito sostituisce il mediano

Un recupero per sognare. Inter Under 23-Scafatese può lanciare in orbita i canarini. Alle ore 14.30, i gialloblù recuperano il turno di campionato rinviato causa indisponibilità penale convocazioni in nazionale dei nerazzurri. La Scafatese cerca il nono risultato utile consecutivo, assaltando la zona playoff. Nota positiva è anche che la Scafatese, in questa stagione, non abbia mai perso in trasferta. Ha pareggiato a Giugliano (3-3), a Caserta (2-2), a Cosenza (1-1) ed a Salerno (2-2) ed ha vinto al “Massimino” di Catania per 2-1.

Le scelte

Facciolo deve fare con l'assenza pesantissima di Toscano in mediana. Il mediano è stato squalificato per tre turni "per avere, al 49° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, mentre si trovava a terra e senza alcuna possibilità di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti espositi nella zona dei genitali, senza provocargli conseguenze.Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato (palesemente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco". Al suo posto ci sarà Esposito. Davanti ancora conferme per Volpicelli, Palmieri e Emmausso.

Inter Under 23-Scafatese, le probabili formazioni:

Inter Under 23 (3-5-2): Melgrati; Tosto, Prestia, Stante; Avitabile, Marello, Kaczmarski, Bovo, Mancuso; Lavelli, Zubarek. Allenatore: Vecchi.

Scafatese (4-3-3): Forte; Guerra, Scognamiglio, Bacchetti, Ferrara; Proia, Esposito, Brunet; Palmieri, Emmausso, Volpicelli. Allenatore: Facciolo.