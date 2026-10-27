Crisi Salernitana, la scelta sulla panchina sarà di Iervolino: i possibili nomi Il patron chiamato a decidere quale indirizzo dare alla stagione granata: tante le suggestioni

Dieci giorni fa, nella serata del pari nel derby con la Scafatese, Danilo Iervolino ascoltò la valutazione sull’operato di Serse Cosmi dei diversi dirigenti granata. Lì la prima spaccatura. Poi però scelse una domenica di riflessione, alla luce del posticipo del lunedì col Picerno. Ora quel tempo a disposizione per la Salernitana non c’è, perché siamo già nel vivo della settimana che porta al derby con il Savoia, altra sfida che assume un valore capitale per la Bersagliera. E allora la palla passa a Danilo Iervolino. Sarà il patron, esattamente come lunedì scorso, a rompere gli indugi e scegliere il futuro tecnico del club.

Summit nelle prossime ore

I contatti di ieri sera hanno riattivato quella che era la situazione già paventata nel post-Scafatese. In mattinata la Salernitana dovrebbe sciogliere le riserve sul futuro. In caso di esonero di Cosmi, diversi i nomi già sondati. In pole position c’è Fabio Prosperi, presente ieri a Picerno e bramoso di una chiamata granata. Eziolino Capuano è una suggestione dell’ambiente, con il tecnico che realizzerebbe il suo sogno di allenare la Bersagliera. Mimmo Toscano, vecchia conoscenza del ds a Catania, chiede un ingaggio importante e uno staff da vertice. Emanuele Troise è un nome che resta annotato sul taccuino. Una strada interna porterebbe a risondare anche Pasquale Marino, dopo l’amarissima retrocessione in C ai playout. Riflessioni in corso.