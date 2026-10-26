Crisi Salernitana, Faggiano: "Mi vergogno! Cosmi? Siamo tutti in bilico" Il ds grida il suo sconforto: "Prova indecorosa! Iervolino e città non meritano questo"

“Siamo tutti in bilico, non solo Cosmi. Oggi è una prova indecorosa perché ci chiamiamo Salernitana". Daniele Faggiano commenta AZ Picerno-Salernitana 3-0: “Prima di mettere in discussione altre posizioni e valutare altri aspetti, sono qui per la vergogna che sto provando nel rappresentare me e la squadra. Parlo non per lecchinaggio: mi vergogno per Salerno, perdere così non è possibile. Da domani saranno solo doppie sedute. Il Picerno ha messo qualcosa in più ma noi tanto in meno. Non si va da nessuna parte in questo modo. Stiamo solo recuperando, rimontando e a me non va più bene. Saremo più duri, più decisi. Può darsi che domani mi cacciano, Iervolino c’è stato sempre vicino. Il patron ci ha sempre sostenuto, abbiamo lasciato punti per strada per tanti motivi. Sono deluso per tutto. Parlarci con Iervolino sarà dura, perché ci mette i soldi. Quando vieni deluso da quella che reputo una famiglia mi fa male. Non si salva nessuno”.

"Valutazioni su Cosmi"

Nessuna parola su Cosmi: “Non ha detto niente, meglio evitare. Rendimento? Stiamo valutando. Se vinciamo con Potenza e Bari, poi facciamo queste figuracce, che senso ha? Non possiamo attaccarci agli episodi. Stasera siamo spariti dal campo. Ci stiamo trascinando ma non solo sulla posizione dell’allenatore, anche dei miei errori. Non si può decidere. Oggi c’erano Prosperi e Capuano ma ci sono solo loro, siamo tutti allenatori”.