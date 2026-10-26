Az Picerno-Salernitana 3-0, Di Deo sorride: "Vittoria pesante" L'allenatore salernitano sorride: "Granata sono partiti forte, poi siamo venuti fuori"

Esordio vincente. Guido Di Deo ha commentato Az Picerno-Salernitana 3-0: “Ho iniziato questo percorso dopo l’esonero di mister De Luca. E’ stato difficile perché quando collabori con una persona da un anno e mezzo, umanamente è dura. Siamo ripartiti dalle cose semplici, resistendo ai primi 20’ della Salernitana. Poi, appena abbiamo affondato il colpo, abbiamo trovato coraggio, innalzando il nostro livello. Dopo il gol siamo venuti fuori, abbiamo consolidato il punteggio, abbiamo fatto male”.

“Salernitana in difficoltà”

Un piano-gara facilitato anche da una Salernitana in difficoltà: “Avere avuto come avversario la Salernitana ci ha dato energia. Loro sono tecnicamente molto forti e si è visto soprattutto nei primi 20’. Abbiamo sofferto ma poi col palleggio siamo usciti dalla loro pressione, facendoli correre, attaccando la profondità alle loro spalle. Dalla Salernitana mi aspettavo questa partenza così forte, poi sono venute fuori criticità”.