Crisi Salernitana, esonerato Serse Cosmi

Iervolino dovrà decidere il nuovo allenatore

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Salerno.  

La notte ha portato consiglio. La Salernitana ha deciso di esonerare Serse Cosmi. La decisione è già stata comunicata al tecnico umbro che, dopo la mortificante sconfitta di Picerno, è stato sollevato dall'incarico. Il 68enne paga un avvio di stagione deludente e che ha relegato il cavalluccio marino a 12 punti dalla vetta e, dopo undici giornate, addirittura fuori dalla zona play-off.

In queste ore si dovrà decidere il futuro tecnico. La ripresa degli allenamenti dovrebbe essere affidata a Giuseppe Scurto, allenatore in seconda che era stato scelto dalla società. Da capire se potrà essere lui il traghettatore del cavalluccio marino o se la proprietà deciderà di puntare su un altro tecnico. 

Ieri a Picerno c'era Fabio Prosperi, tecnico che da tempo è finito nei radar del direttore sportivo Daniele Faggiano e che accetterebbe di buon grado la chiamata della Salernitana. In tribuna c'era anche Eziolino Capuano, allenatore che sogna di allenare i granata. Più difficile la pista che porta a Mimmo Toscano. Occhio anche alla soluzione Emanuele Troise. 

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