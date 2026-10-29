Si stacca pezzo di cavalcavia sul raccordo Salerno-Avellino: caos e paura Circolazione in tilt e disagi

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio sul raccordo Salerno-Avellino, nel tratto compreso tra Baronissi e Salerno. Per cause ancora in corso di accertamento, un pezzo di cavalcavia ha ceduto, finendo sulla carreggiata. Secondo una prima ricostruzione pare che il cedimento sia stato provocato da un mezzo pesante che trasportava un escavatore. Il tir ha urtato il ponte, danneggiando una trave che si è staccata, colpendo una Smart che procedeva verso Salerno e un camion nella corsia opposta. Una persona è rimasta ferita. Sul posto i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco per la messa in sicurezza ed i rilievi del caso.

L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni, con la circolazione che è stata deviata sulla viabilità urbana.

Per i veicoli diretti a nord, proseguire lungo l'A3 Napoli-Pompei-Salerno in direzione Napoli; per i veicoli diretti a sud, utilizzare l'autostrada A30 Caserta-Salerno con uscita allo svincolo di Mercato San Severino e prosecuzione sulla viabilità ordinaria mentre per i veicoli provenienti da Avellino, percorrere l'A30 Caserta-Salerno con uscita a Mercato San Severino.

Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Code e rallentamenti anche nella corsia opposta. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, gli agenti della Questura di Salerno ed il personale dell'Anas per la gestione della viabilità che sta risentendo di quanto accaduto.