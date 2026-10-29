Salernitana, tutto su Di Bari: vicino l’accordo con l’ex Casarano L’allenatore è in pole position per sostituire Cosmi in panchina

Vito Di Bari è balzato in pole position per sostituire Serse Cosmi sulla panchina della Salernitana. Confermata l'anticipazione lanciata martedì sera da OttoChannel nel corso della trasmissione Granatissimi.

L'accelerata alla trattativa è arrivata in questi minuti e, salvo imprevisti, dovrebbe portare alla fumata bianca.

Decisiva la volontà del tecnico pugliese di rimettersi subito in gioco dopo l'esonero subito dieci giorni fa a Casarano. Di Bari conosce il girone C di serie C, del quale è stato grande protagonista lo scorso anno, portando i rossoblu fino ai quarti di finale dei playoff. Un anno prima aveva vinto il campionato di serie D in Puglia. Quest'anno non è riuscito a confermarsi e, dopo il pesante 5-2 subito a Cava, è stato esonerato. La Salernitana ha pensato a lui per rilanciare una stagione che sta andando ben al di sotto delle aspettative.

Di Bari è in vantaggio su Emanuele Troise, nome caldeggiato da una parte della società. Ma il ds Daniele Faggiano, che aveva provato a convincere anche Mimmo Toscano, ha virato con forza su Di Bari che adesso è vicino all’accordo con la Salernitana. In questi minuti si è al lavoro per limare alcuni dettagli e valutare il discorso legato alla composizione dello staff tecnico). Nelle prossime ore attesi sviluppi.