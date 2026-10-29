Salernitana, "Ok, è il giorno giusto?": la querelle allenatore ad un bivio Il club granata ancora a caccia del post-Cosmi. Nuove valutazioni nella serata di ieri

Serata di nuovi contatti, con sullo sfondo la panchina della Salernitana ancora vuota. O meglio, con la presenza di Giuseppe Scurto che, salvo colpi di scena nelle prossime ore, si avvicina sempre di più al debutto da allenatore della Salernitana, seppur 'ad interim', per la sfida con il Savoia, il club granata non ha ancora ufficializzato chi raccoglierà la presenza di Serse Cosmi. L'incertezza che si percepisce intorno alla convergenza su un nome fra le varie anime della società è evidente. Serve sempre il placet di Danilo Iervolino, fondamentale per aprire il portafogli e trovare la quadra.

Toscano in pole

I nomi sono quelli che circolano fin dalla serata di martedì, in un gioco di contatti che poi fa rima anche con le richieste dei diretti interessati che rendono la situazione variabile. La prima scelta resta sempre Mimmo Toscano. Il tecnico calabrese sarebbe anche disponibile ad accettare un contratto fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo in caso di playoff. Faggiano farebbe leva sulla volontà del 'Cannibale' di rimettersi in gioco. Nei contatti di ieri, la formula ideale su ingaggio e componenti dello staff al seguito restano gli ostacoli da superare.

Di Bari spera

La pista Toscano sarebbe finita nuovamente in stand-by. In grande ascesa il profilo di Vito Di Bari. Martedì sera c'è stato un primo contatto, il tecnico ha dato una disponibilità di massima e sarebbe pronto anche a rinunciare anche al contratto che lo legava ai pugliesi fino a giugno 2028 pur di vivere l'esperienza in granata.

Le altre ipotesi

Più defilata ma comunque viva la candidatura di Fabio Prosperi che, al pari di Emanuele Troise, attende soltanto una chiamata. Nella nottata di martedì era emersa anche l'opzione per un possibile nome top-secret di grande esperienza per il quale però non ci sarebbe convergenza.