Salernitana-Savoia, segnali non incoraggianti dalla prevendita: il dato La sconfitta con il Picerno e l'attesa per il neo-tecnico aumentano il clima di sfiducia

Il clima di sfiducia intorno alla Salernitana si percepisce forte. Spira vento di amarezza e delusione dopo il ko di Picerno che è costata la panchina a Serse Cosmi. Il termometro è la prevendita per la sfida interna con il Savoia. Sono appena 1000 i biglietti venduti per il derby di domenica pomeriggio, orario perfetto per poter permettere ai tifosi di recarsi all'Arechi. In totale dunque, considerando i 6674 abbonati, attesi 7674 spettatori. Un dato sostenuto però dalla grande presenza di supporters ospiti: si va verso il sold-out in Curva Nord, con una manciata di tagliandi disponibili rispetto alla capienza di 500 posti disponibili.