Salernitana, il casting continua: Toscano il prescelto, Di Bari in lizza Nuovi contatti in serata per sciogliere il rebus: la situazione per il post-Cosmi

Riflessioni ad oltranza. Il casting per il prossimo allenatore della Salernitana continua. Nuova giornata di riflessioni per il direttore sportivo Daniele Faggiano e per il direttore operativo Gennaro Alfano, in attesa anche di aggiornamenti da Danilo Iervolino sui prossimi movimenti. In pole position c’è sempre Mimmo Toscano, con il quale la Salernitana avrebbe strappato un principio di accordo fino al termine della stagione in corso con opzione per il rinnovo in caso di accesso ai playoff. Serve trovare la quadra sull’ingaggio e sullo staff.

Folta la concorrenza

Trova conferma l’indiscrezione lanciata da ‘Granatissimi’ nella serata di ieri sul nome di Vito Di Bari. L’allenatore è reduce dall’esperienza col Casarano, chiusa con l’amarezza dell’esonero dopo la sconfitta con la Cavese. Nella serata di ieri contatto con il ds Faggiano: ampia disponibilità ad un trasferimento in granata e la volontà anche di un passo verso il club pur di vivere un’esperienza considerata un plus per la sua carriera. Sullo sfondo anche le ipotesi Emanuele Troise e Fabio Prosperi che appaiono i profili ideali, giovani emergenti in categoria e con pretese non da capogiro. Senza dimenticare che nel novero di nomi ci sarebbe un profilo ‘x’ di grande esperienza sul quale si lavora sotto traccia.