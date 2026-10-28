Allenatore Salernitana: frenata Toscano, duello Di Bari-Troise. E Scurto... Perde quota la pista Prosperi, domani giornata decisiva per la panchina granata

Si sta rivelando più complessa del previsto la scelta del nuovo allenatore della Salernitana. La società granata ha vissuto un'altra giornata di consultazioni ma senza giungere alla fumata bianca. Tutto è nelle mani di Danilo Iervolino a cui spetterà l'ultima parola sul nome del successore di Serse Cosmi. Il patron è all'estero, sta seguendo a distanza l'evoluzione della vicenda ma al momento non avrebbe ancora dato il via libera per l'individuazione del nuovo tecnico. Nell'ambiente granata si spera che la notte porti consiglio e che si possa arrivare entro domani alla fumata bianca.

Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha prospettato alla proprietà una serie di ipotesi. La prima scelta resta sempre Mimmo Toscano, allenatore che garantirebbe esperienza e conoscenza della categoria. Il tecnico calabrese sarebbe anche disponibile ad accettare un contratto fino al termine della stagione, con opzione di rinnovo in caso di play-off. Ma dopo il riavvicinamento delle scorse ore, la pista sarebbe finita nuovamente in stand-by.

La prima alternativa sarebbe Vito Di Bari, esonerato dieci giorni fa dal Casarano ma desideroso di rimettersi subito in gioco. Martedì sera c'è stato un primo contatto, il tecnico ha dato una disponibilità di massima e sarebbe pronto anche a rinunciare anche al contratto che lo legava ai pugliesi fino a giugno 2028 pur di vivere l'esperienza in granata.

Regge, tuttavia, anche la candidatura di Emanuele Troise che sarebbe caldeggiata da altre anime interne alla società. L'ex Lumezzane ha avuto contatti con la società nella mattinata di martedì e attende un segnale dalla Salernitana per capire se ci siano margini per l'accordo. Più defilata ma comunque viva la candidatura di Fabio Prosperi che ha seguito molto da vicino i granata in queste settimane: l'ipotesi, che inizialmente sembrava essere la più probabile, sta perdendo forza. Ma gli scenari sono in continua evoluzione.

Nel frattempo anche giovedì mattina sarà Giuseppe Scurto a dirigere gli allenamenti, proseguendo la preparazione in vista del match contro il Savoia. L'ex vice di Serse Cosmi sta lavorando ormai da tre giorni con il gruppo. A questo punto, non è affatto da escludere che, in caso di ulteriori rinvii, la soluzione interna possa prendere sempre più consistenza.