Salernitana, Di Bari ad un passo: ci sono due aspetti da risolvere L'ex Casarano attende il via libera di Iervolino. Intanto squadra in campo agli ordini di Scurto

Si attende solo il via libera definitivo. Vito Di Bari è sempre più vicino alla panchina della Salernitana. L'allenatore pugliese ha staccato Mimmo Toscano ed ora attende il sì di Danilo Iervolino per poter viaggiare verso Salerno e sottoscrivere il suo contratto con la Bersagliera. Ci sarebbe un aspetto che in quel caso dividerebbe Di Bari dalla panchina granata, ovvero il contratto in essere con il Casarano sottoscritto lo scorso giugno e che lega Di Bari ai pugliesi fino al giugno 2027 a cifre importanti per la categoria. Dalla società pugliese però filtra apertura, un gesto di riconoscenza per l'allenatore che lo scorso anno toccò i playoff, pagando poi a caro prezzo la falsa partenza in questa stagione. Nel pomeriggio è previsto un incontro tra l'entourage di Di Bari e il club pugliese. L'allenatore attende il via libera per viaggiare in direzione Salerno.

Il nodo staff

Resterebbe solo un aspetto da scogliere: quale sarà lo staff che collaborerà con Di Bari? L’allenatore vuole portare con sé alcuni uomini di fiducia, dopo aver scelto ben sette elementi a Casarano che hanno collaborato con l'allenatore. La Salernitana farà forza anche sui contratti in essere, quali il preparatore atletico De Maria e quello dei portieri Visconti. Più difficile una permanenza di Scurto, quest'oggi impegnato nella seduta di allenamento pomeridiana. Di Bari porterebbe con sè Federico Giampaolo, ex attaccante granata, nel ruolo di vice.