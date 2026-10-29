Dalla Salernitana all'Inter: l'ex Lo Schiavo sarà vice ds in nerazzurro Arrivato come spalla di De Sanctis, ora per il dirigente si aprono le porte del club meneghino

Dalla Salernitana all'Inter campione d'Italia. Il club nerazzurro ha scelto il nuovo vice direttore sportivo che lavorerà al fianco di Dario Baccin: ad un passo dalla chiusura la trattativa per l’arrivo di Simone Lo Schiavo. Il dirigente ha un trascorso anche nella Salernitana, spalla dell'allora direttore sportivo Morgan De Sanctis insieme a Giulio Migliaccio. Nonostante l'addio ai granata, Lo Schiavo è rimasto al fianco di De Sanctis anche nell'esperienza al Palermo. Successivamente ha lavorato vicino a Carlo Osti dalla scorsa stagione, contribuendo alla costruzione del Palermo capolista, club con cui ha risolto nelle ultime ore. E nei prossimi giorni è prevista la chiusura con l'Inter.