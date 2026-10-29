Dalla Salernitana all'Inter campione d'Italia. Il club nerazzurro ha scelto il nuovo vice direttore sportivo che lavorerà al fianco di Dario Baccin: ad un passo dalla chiusura la trattativa per l’arrivo di Simone Lo Schiavo. Il dirigente ha un trascorso anche nella Salernitana, spalla dell'allora direttore sportivo Morgan De Sanctis insieme a Giulio Migliaccio. Nonostante l'addio ai granata, Lo Schiavo è rimasto al fianco di De Sanctis anche nell'esperienza al Palermo. Successivamente ha lavorato vicino a Carlo Osti dalla scorsa stagione, contribuendo alla costruzione del Palermo capolista, club con cui ha risolto nelle ultime ore. E nei prossimi giorni è prevista la chiusura con l'Inter.
Dalla Salernitana all'Inter: l'ex Lo Schiavo sarà vice ds in nerazzurro
Arrivato come spalla di De Sanctis, ora per il dirigente si aprono le porte del club meneghino
Salerno.