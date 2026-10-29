Cavalcavia distrutto sul Raccordo: "Si è sfiorata una tragedia" Il sindaco di Pellezzano: siamo al fianco di tutte le forze impegnate nelle operazioni d'emergenza

«Si è sfiorata una tragedia. Siamo al fianco di tutte le forze impegnate nelle operazioni di soccorso e gestione dell'emergenza conseguente a quanto accaduto sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Fin dai primi momenti abbiamo messo a disposizione uomini e mezzi del nostro Comune, tra polizia municipale e Protezione civile, per garantire il massimo supporto agli operatori sul campo e contribuire al coordinamento degli interventi». Lo dichiara il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra.

Il Comune di Pellezzano è infatti impegnato, al netto di competenze diverse, con tutte le forze nelle attività di soccorso e assistenza, fornendo la massima collaborazione per fronteggiare le conseguenze dell'incidente verificatosi sul raccordo autostradale Salerno-Avellino e la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni.