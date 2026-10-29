Salernitana, in attesa del nuovo allenatore tanti dubbi dall'infermeria Scurto ha guidato la doppia seduta in attesa di indicazioni sul futuro

Altra giornata di doppia seduta di allenamento per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Sullo sfondo c'è la sfida interna contro il Savoia, in programma domenica alle ore 14:30. Una nuova doppia sessione guidata da Giuseppe Scurto, attuale tecnico ad interim in attesa del via libera definitivo per Vito Di Bari. Resta da capire se Scurto resterà nello staff dell'ex Casarano.

Intanto, in mattinata i granata hanno svolto un focus sulla tattica, mentre nel pomeriggio il gruppo ha svolto dapprima esercitazioni tecniche e in seguito un lavoro prevalentemente tattico. Non arrivano buone indicazioni dall'infermeria: Differenziato per Ismail Achik, Emanuel Gyabuaa, Jonas Heinz e Antonino La Gumina. Si sperava nel recupero del primo ma si va verso il rinvio del rientro in gruppo nei prossimi giorni. Palestra e terapie per Muhamed Varela Djamanca. La preparazione proseguirà domani con un’altra doppia seduta, sempre al Mary Rosy.