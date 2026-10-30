Elicottero caduto in Bosnia: il salernitano Simone Ruggia tra le vittime Dolore in città per la tragedia

C'è anche un salernitano tra le vittime dell'incidente che ieri ha coinvolto un elicottero italiano in Bosnia. Si tratta del sergente Simone Ruggia, 30enne originario di Salerno, che era in servizio insieme ad ul COmando Aviazione dell'Esercito di Viterbo.

Ruggia aveva lasciato la sua città di origine da almeno otto anni, per trasferirsi nel Lazio. La notizia della tragedia ha fatto rapidamente il giro della città dove in tanti lo stanno ricordando con commozione ed affetto.

Oltre al sergente salernitano e al collega Claudio Marchesi, nel tragico incidente avvenuto in Bosnia hanno perso la vita anche due membri del Corpo Militare volontario della Croce Rossa Italiana: il medico-tenente Franco Adriano Zecchillo e l’infermiera-sergente Laura Procacci. Un altro operatore della Croce Rossa Italiana è rimasto ferito nell’incidente. L'equipaggio era impegnato nell’operazione Eufor Althea.

Il sergente Simone Ruggia, originario di Salerno, era a Viterbo da almeno otto anni e lascia la fidanzata, i genitori e la sorella.