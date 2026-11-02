Incidente a Battipaglia, muore un ciclista sulla strada statale 18 E' stato investito da un camion

Un tragico incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 6.30, sulla strada statale 18, nel comune di Battipaglia. Ad avere la peggio è stato un ciclista 40enne di nazionalità indiana. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è stato investito da un camion. L'impatto con il mezzo pesante non gli ha lasciato scampo. I soccorsi dei sanitari del 118 sono risultati vani.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento, infatti, le cause dell'investimento non sono ancora chiare e soltanto il lavoro degli investigatori potrà delineare quanto accaduto.

La tragedia avvenuta questa mattina ha provocato inevitabili rallentamenti sulla circolazione, rimasta a lungo bloccata. Non è la prima volta, purtroppo, che si verificano incidenti simili su quella strada.