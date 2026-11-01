Salernitana, stoccate dal Savoia: "Che mancanza di rispetto dal signor Pagano!" Duro sfogo del club bianconero: "Nessuna accoglienza, il signor Pagano impari dai tifosi"

Una nota durissima. Il Savoia denuncia sui social l'atteggiamento dell'ad della Salernitana Umberto Pagano. Uno sfogo che fa rumore, soprattutto per i toni utilizzati: "Complimenti alle rispettive tifoserie, che oggi hanno accompagnato una grande partita con passione e attaccamento ai propri colori. Salerno, per la sua storia e per il calore della sua gente, merita palcoscenici ben diversi. Un ringraziamento speciale va ai tifosi della Salernitana, siamo stati sistemati tra loro, senza essere accolti in tribuna autorità, dove il signor Pagano era seduto da solo, sulla sua comoda poltroncina. Sul settore a noi assegnato abbiamo trovato un’accoglienza splendida. Siamo stati benissimo, abbiamo condiviso la partita e scambiato opinioni con persone che vivono il calcio con passione autentica. I tifosi granata ci hanno fatto sentire benvenuti e a loro va tutta la nostra gratitudine.

"Abbiamo sostenuto Pagano in Lega, lo avessimo conosciuto prima non gli avremmo dato il nostro voto"

È giusto chiarire un aspetto, abbiamo scelto di sostenere, per l’elezione al Consiglio direttivo, il nominativo indicato dalla proprietà della Salernitana, il signor Pagano. Sulle sue capacità di gestire una società di calcio sarà il tempo a dare una risposta. Per quanto ci risulta, non ha precedenti esperienze nella gestione di società calcistiche professionistiche. Sul ruolo di rappresentanza per il quale lo abbiamo sostenuto, invece, possiamo già esprimere un giudizio sul comportamento di oggi, se lo avessimo conosciuto prima, non gli avremmo dato il nostro voto. Nei nostri confronti è mancato il rispetto che dovrebbe essere alla base dei rapporti tra colleghi e società. Chi ricopre un incarico di rappresentanza dovrebbe dare l’esempio, a partire dai gesti più semplici di attenzione e ospitalità. Una nomina assegna un posto. L’autorevolezza si conquista con i comportamenti. Oggi i tifosi della Salernitana hanno dato una lezione di accoglienza. Ci auguriamo che il signor Pagano abbia saputo coglierla, anche dalla sua comoda poltroncina in tribuna autorità. Grazie, Salerno".