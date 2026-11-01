Salernitana-Savoia 1-1, Arechi mortificato: squadra contestata al 90’ Cori duri contro i calciatori a fine gara

La reazione dell’Arechi al triplice fischio finale è fortissima. Salernitana-Savoia 1-1 è un colpo durissimo. I fischi arrivati all’indirizzo dei calciatori sono vibranti. Nel momento del consueto saluto della Curva Sud Siberiano, gli ultras cantano a muso duro: “Meritiamo di più”, seguito da un fortissimo “Vergognatevi”. Nessun discorso né parola. Solo la delusione a regnare forte sul volto dei tifosi. A testa bassa anche Vito Di Bari. Sognava tutt’altro debutto, solo il rigore di Lescano ha reso meno amaro il tutto.