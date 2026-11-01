Salernitana-Savoia 1-1, Formisano: "Rammarico per il pari, prova di personalità" Sui granata: "Sono una squadra fortissima, Di Bari metterà la sua impronta"

Mastica amaro il Savoia per il pari conquistato all'Arechi contro la Salernitana. I bianchi hanno disputato una buona prova, andando ad un passo dal colpaccio. "È stata un'ottima partita, una prova di coraggio e attenzione, c'è rammarico perché credo che meritassimo la vittoria. Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti", ha detto il tecnico del Savoia, Alessandro Formisano.

"Penso che abbiamo sofferto il giusto, quando vai in vantaggio all'Arechi è normale soffrire. Noi siamo una squadra giovane ma forte d'animo. Dopo il rigore abbiamo avuto anche la possibilità di chiuderla con Yeboah ma non l'abbiamo sfruttata", ha detto l'allenatore dei bianchi.

"È stato fantastico avere i nostri tifosi al seguito, uno spettacolo. Il girone C ti regala queste emozioni, complimenti alle due tifoserie per lo spettacolo offerto sugli spalti".

Formisano ha poi parlato della Salernitana. "Conosco il mister, l'avevo affrontato poco fa con il Casarano. Sapevo del rientro di Achik, penso che abbiamo fatto meglio lo sviluppo che la preparazione della gara. Sono molto contento di questo. Di Bari è allenatore bravissimo, sono sicuro che metterà le sua impronta. La Salernitana è una squadra fortissima, costruita per raggiungere ben altri obiettivi e sono convinto che da stasera inizierà il lavoro del mister".