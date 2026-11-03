Lavoratore investito e ucciso in bici, l'arcivescovo: "Servono più tutele" Il monito di Bellandi alle istituzioni: la salvaguardia della vita è una priorità non rimandabile

"Esprimo profondo dolore e cordoglio per l'ennesima vittima registrata sulle strade di Battipaglia e dei territori limitrofi. Questa nuova tragedia richiama l'attenzione sulla precarietà e sulla pericolosità degli spostamenti quotidiani di tanti lavoratori stranieri che vivono e operano nella nostra comunità. È un dovere civile e morale imprescindibile porre in essere interventi urgenti per garantire che quanti si recano al lavoro possano farlo sempre nelle migliori condizioni di dignità e sicurezza possibili". A dirlo l'arcivescovo di Salerno, monsignor Andrea Bellandi, a proposito dell'ennesima tragedia sulle strade ed in particolare lungo la Statale 18.

Ieri, in un incidente avvenuto nel territorio di Battipaglia, ha perso la vita un 40enne originario del Bangladesh, travolto in bici da un tir mentre andava al lavoro.

"Nell'elevare la nostra preghiera per l'anima del defunto, rinnoviamo l'appello alle Istituzioni e alle autorità competenti affinché la tutela della vita umana sia una priorità assoluta e non più rimandabile", il monito della guida della chiesa salernitana.

