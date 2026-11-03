Vietri sul Mare frena i nuovi b&B: "Vogliamo tutelare i residenti" Il provvedimento varato all'unanimità dal consiglio comunale

Con voto unanime, il consiglio comunale di Vietri sul Mare ha scelto di dare una stretta alla nascita incontrollata di nuovi bed & breakfast sul territorio. Il parlamentino cittadino ha inteso così recepire l’atto d’indirizzo, presentato durante la seduta del 2 novembre 2026, per la predisposizione di un regolamento comunale per la disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere e delle forme di ospitalità turistica.

"La premessa principale della scelta di votare la deliberazione è anche quella di assicurare il diritto all’abitazione, la disponibilità di alloggi a prezzi accessibili e la permanenza dei residenti sul territorio comunale che costituiscono interessi di rilevanza sociale, economica e urbanistica, e da considerare nell’ambito delle politiche di governo del territorio. Una situazione che è messa a dura prova dalla diffusione esponenziale ed incontrollata negli ultimi anni di strutture extra-alberghiere", si legge in una nota del Comune.

Una scelta, dunque, finalizzata alla salvaguardia dell’offerta abitativa, alla tutela della responsabilità e dell’interesse dell’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni De Simone di promuovere un modello di sviluppo turistico sostenibile, che valorizzi le risorse territoriali senza compromettere le funzioni residenziali e la permanenza delle comunità locali. Con la deliberazione l’amministrazione De Simone, oltre a delineare in tempi brevi un regolamento che applichi criteri differenziati più stringenti, darà anche seguito a più intensi controlli sulle strutture presenti sul territorio e sul rispetto delle normative vigenti per combattere l’abusivismo.

«Vogliamo promuovere un modello che valorizzi le nostre bellezze territoriali senza compromettere le funzioni residenziali e l'identità dei nostri quartieri. – ha dichiarato il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni de Simone – Nelle prossime settimane definiremo rapidamente un nuovo regolamento che introdurrà criteri differenziati e più rigorosi per il settore ed intensificheremo i controlli su tutte le strutture presenti sul territorio e sul rispetto delle normative vigenti, mettendo in campo un'azione ferma e decisa per combattere ogni forma di abusivismo. Con questo provvedimento difendiamo le nostre famiglie, le nostre radici e il futuro della nostra comunità, bilanciando l'accoglienza turistica con il diritto fondamentale alla casa».